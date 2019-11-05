Спецназ задержал российскую наркобароншу

В Омске полицейские при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали подозреваемую в создании интернет-магазина по продаже наркотиков и ее предполагаемых подельников. Об этом во вторник, 5 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, трое задержанных отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денег, а еще двое работали в магазине курьерами. В ходе досмотра их автомобиля под обшивкой багажника было обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Экспертиза выявила, что это героин. Всего изъято более семи килограммов наркотиков.

Установлено, что продажа веществ осуществлялась в Новосибирске и приносила организаторам около 12 миллионов рублей в месяц. За один день продавалось более двух тысяч доз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27 марта сообщалось, что капитана МВД Вадима Белова, обвиненного в создании интернет-магазина по продаже наркотиков, поместили под домашний арест. По данным следствия, оперативник передал зависимому от героина жителю Нижнего Новгорода координаты семи закладок с синтетическим наркотиком. После этого наркозависимый, следуя указаниям полицейского, создал в мессенджере Telegram интернет-магазин по продаже веществ.

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