Из России выслали скрывавшегося от Интерпола наркоторговца

Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России передали правоохранительным органам Черногории мужчину, занимавшегося продажей наркотиков. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экстрадиция состоялась в аэропорту Домодедово.
По данным следствия, 51-летний гражданин Черногории Драголюб Давидович был членом преступной группы, которая организовала поставки и разветвленную сеть распространения наркотиков на территории страны.
Уточняется, что он разыскивался по каналам Интерпола правоохранительными органами Черногории.
21 декабря сообщалось, что в России суд впервые приговорил наркоторговца к пожизненному сроку. Осужденный гражданин Таджикистана создал преступное сообщество, поставляющее героин из Афганистана и Таджикистана в Россию..