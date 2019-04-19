Из России выслали скрывавшегося от Интерпола наркоторговца

Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России передали правоохранительным органам Черногории мужчину, занимавшегося продажей наркотиков. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экстрадиция состоялась в аэропорту Домодедово.

По данным следствия, 51-летний гражданин Черногории Драголюб Давидович был членом преступной группы, которая организовала поставки и разветвленную сеть распространения наркотиков на территории страны.

Уточняется, что он разыскивался по каналам Интерпола правоохранительными органами Черногории.

21 декабря сообщалось, что в России суд впервые приговорил наркоторговца к пожизненному сроку. Осужденный гражданин Таджикистана создал преступное сообщество, поставляющее героин из Афганистана и Таджикистана в Россию..

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