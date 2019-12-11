Бойцы спецназа спасли российского альпиниста после камнепада на Кавказе

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех бойцов спецназа «Гром», которые спасли альпиниста, сорвавшегося при восхождении после камнепада в Карачаево-Черкесии. Об этом в среду, 11 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, инцидент произошел во время соревнований по альпинизму в районе поселка Архыз. На высоте более трех тысяч метров произошел камнепад, из-за которого двое участников соревнований сорвались при восхождении. Один из них получил серьезные травмы и не мог двигаться самостоятельно.

В тот момент неподалеку находились полицейские из отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ставропольского главка МВД. Они пришли на выручку пострадавшему альпинисту, оказали ему доврачебную помощь и на протяжении пяти часов в сложных горных условиях спускали его с высоты.

После этого спортсмена доставили в медицинскую организацию, где пострадавшему оказали необходимую помощь. За проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и решительность четверо спасавших альпиниста бойцов спецназа «Гром» награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения».

Среди награжденных — старший лейтенант полиции Роман Тищенко и лейтенанты полиции Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев.

Отряды спецназа «Гром», в одном из которых служат награжденные полицейские, действуют в составе МВД России. Они обеспечивают силовую поддержку при проведении полицейских оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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