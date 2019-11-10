Глава МВД вручил награды сотрудникам полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ведомственные и государственные награды сотрудникам МВД в ходе торжественной церемонии в Москве. Об этом «Ленте.ру» в воскресенье, 10 ноября, сообщили в пресс-центре ведомства.

Колокольцев отметил, что в этом году государственных наград были удостоены 492 сотрудника МВД, а ведомственных — более 9,7 тысяч.

По словам министра, за год была проделана большая работа по охране общественного порядка в период проведения выборов, крупных международных спортивных и иных значимых мероприятий. Глава ведомства потребовал не сбавлять обороты в борьбе с преступностью и работать над повышением доверия к полиции и авторитета МВД.

День полиции в России отмечается 10 ноября.

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