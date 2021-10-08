Шестилетний россиянин 320 раз выполнил подъем-переворот на турнике

В Башкирии шестилетний мальчик 320 раз выполнил подъем-переворот на турнике

В Башкирии шестилетний Ислам Зайнетдинов из Миякинского района установил спортивный рекорд. Он 320 раз выполнил упражнение подъем-переворот на турнике за 1 час 27 минут, сообщает издание «Огни Агидели».

Отмечается, что спортсмен завершил упражнение, только когда стер мозоль на руках. На тренировках ему удавалось сделать подъем-переворот 200 раз.

Мальчика тренирует его отец Айгиз Зайнетдинов, многократный победитель соревнований по борьбе куреш. Юный спортсмен уже обогнал своего тренера в упражнении на турнике — он сделал его в шесть раз больше.

Родители Ислама отмечают, что все дети в их семье занимаются спортом, а юный рекордсмен начал тренировки с 2-3 лет. В будущем мальчик хочет заниматься борьбой и стать олимпийским чемпионом.