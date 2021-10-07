Россиянам рассказали об отдыхе без телевизора и интернета

В черноземных регионах России становится все больше мест отдыха, в которых нет ни телевизора, ни интернета. Владельцы таких точек рассказали, что они ориентируются на запросы уставших от пандемии коронавируса людей. Об этом пишет «Российская газета».

«У нас столько всего придумано для того, чтобы позаботиться о себе, что вы о кровати и телевизоре даже не вспомните», — рассказала изданию администратор одного из таких комплексов. Кроме того, по информации газеты, для любителей подобного отдыха устраивают специальные туры. Группы на протяжении нескольких дней могут, например, заниматься йогой или самостоятельно придумывать, как использовать гостиничную территорию.

В качестве примера издание приводит загородный клуб-шале у леса под Курском. На территории гостиничного комплекса расположено несколько деревянных домиков, в которых есть все необходимое для жизни семьи с детьми. В правилах клуба — только спокойный семейный отдых, никакой музыки и вечеринок.

«К нам приезжают и куряне, и жители других регионов, в том числе москвичи. (...) Некоторые [постояльцы] даже отдельно благодарят нас: спасибо, что нет телевизора, нет интернета», — рассказал владелец клуба Матвей Хохряков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году турпоток по основным направлениям внутреннего туризма может побить новый рекорд и увеличиться на 20 процентов в сравнении с допандемийным 2019 годом. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции Travelpayouts Affiliate Summit, за прошедшие месяцы турпоток в самые популярные регионы России составил более 53 миллионов поездок.