Внутреннему туризму в России предсказали новый рекорд

Исполнительный директор АТОР Ломидзе: турпоток в регионы России увеличится на 20 процентов

В 2021 году турпоток по основным направлениям внутреннего туризма может побить новый рекорд и увеличиться на 20 процентов в сравнении с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции Travelpayouts Affiliate Summit, за прошедшие месяцы турпоток в самые популярные регионы России составил более 53 миллионов поездок. Отмечается, что высокий спрос обусловлен закрытыми границами, программой туристического кешбэка, а также запуском чартерных перевозок внутри страны.

Эксперт также предсказала, что популярность поездок по России сохранится и в 2022 году. Тем не менее Ломидзе подчеркнула, что снижения цен на путевки, проживание в отелях ожидать не стоит из-за специфических условий экономики во время пандемии.

По данным АТОР, повышенным спросом пользуется премиальный сегмент туристических услуг — из-за ограничений на международный туризм российские отели и санатории повышают цены на размещение.

Ранее в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рекордном турпотоке на полуостров в 2021 году, а также назвал туристическую отрасль одной из важнейших основ экономики региона. С января курорт принял более восьми миллионов путешественников, что превышает показатели допандемийного 2019 года. Тогда Крым посетили 7,4 миллиона туристов.