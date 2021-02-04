Власти Абхазии описали мощный турпоток из России словами «такого раньше не было»

Власти Абхазии сообщили о мощном потоке российских туристов в страну на фоне пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений. Об этом порталу TourDom.ru рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба.

«Большое число граждан России приезжает из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было», — описал ситуацию глава ведомства.

По его словам, высокий интерес у путешественников к абхазским достопримечательностям, к примеру Рицинскому национальному парку и Новоафонской пещере, заметен уже сейчас. Хишба подчеркнул, что при этом отельеры отказались от повышения цен на размещение.

Особый спрос на отдых в Абхазии также подтвердили представители местной туротрасли. Согласно их информации, объекты размещения уже массово получают заявки на бронирования в весенний и летний период.

В свою очередь, эксперты АЛЕАН пояснили, что популярность поездок в республику будет поддерживаться благодаря более привлекательным по сравнению, например, с Краснодарским краем ценам.

28 января туроператоры рассказали российским путешественникам о том, как изменились цены на курортах Абхазии и с какой выгодой можно запланировать там отдых в летние месяцы. Так, туристам рекомендуется воспользоваться акцией раннего бронирования, которая проходит до 31 марта, и получить скидку на проживание от 7 до 50 процентов в зависимости от категории объекта размещения и сроков заезда.