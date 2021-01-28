Россиянам рассказали о выгоде при планировании отдыха в Абхазии на лето

Туроператоры рассказали российским путешественникам о том, как изменились цены на курортах Абхазии и с какой выгодой можно запланировать там отдых в летние месяцы. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России.

Так, туристам рекомендуется воспользоваться акцией раннего бронирования, которая проходит до 31 марта, и получить скидку на проживание от 7 до 50 процентов в зависимости от категории объекта размещения и сроков заезда.

Отмечается, что в настоящее время минимальная стоимость пакетного десятидневного тура в Абхазию на начало июня с перелетом по маршруту Москва — Сочи составляет от 40 тысяч рублей на двоих с условием проживания в трехзвездочном отеле и трехразовым питанием. При этом аналогичный отдых в четырехзвездочной гостинице обойдется минимум в 66 тысяч рублей.

В целом, по данным экспертов, большинство отелей на курортах республики, в особенности пользующихся спросом среди путешественников, повысили цены на 5–10 процентов. В лидерах спроса числятся Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум.

25 декабря прошлого года сообщалось, что в сети оценили возможные риски планирования и бронирования поездок в Абхазию на фоне пандемии коронавируса в 2021 году. В настоящее время практически все абхазские отели принимают бронь на следующий курортный сезон. При этом в объектах размещения с высоким рейтингом вариантов проживания осталось не так много.