Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов на Новый год

Власти Абхазии ужесточили ограничительные меры на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом после наплыва туристов на новогодние каникулы. Соответствующее распоряжение сделал президент республики Аслан Бжания, документ опубликован на его официальном сайте.

В частности, до 10 февраля в стране будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун. Вдобавок принято решение остановить работу объектов общественного питания за исключением оказания услуг по доставке еды.

При этом все местные жители и приезжие обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Как уточняет портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные местного министерства туризма, большинство туристов, посетивших Абхазию на зимних каникулах, останавливались в Сухуме — загрузка номерного фонда города составила 80 процентов.

В свою очередь генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что ужесточение ограничений не повлияет на объемы российского турпотока в республику, так как в целом пик продаж уже пройден, а новые запреты не касаются объектов экскурсионного осмотра, которыми путешественники интересуются в межсезонье.

11 января сообщалось, что российские туристы отправились на зимние каникулы в Абхазию и рассказали о том, как отметили праздники на местном курорте. В первую очередь участников поездки удивила стоимость путешествия на автомобиле — проезд по платным участкам трассы обошелся им в полторы тысячи рублей, еще семь тысяч рублей ушли на бензин.

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