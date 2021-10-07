Россиянам пообещали построить инфраструктуру для автопутешествий

Для российских туристов, активно путешествующих по стране на автомобилях, построят новую дорожную инфраструктуру. Такие планы озвучили эксперты на Форуме регионов России в Москве, сообщает «Российская Газета».

По словам начальника отдела туризма департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлии Никифоровой, в регионе для туристов будут оборудованы места для автокемпинга. Так, в национальном парке «Смоленское поозерье» в сентябре появилось пять таких объектов, еще один — в Вязьме, а в самом Смоленске пообещали построить 10 площадок.

Управляющий партнер проектно-аналитического агентства Екатерина Коробкова отметила, что в настоящее время компания занимается проектом развития придорожной туристической инфраструктуры на Северном Кавказе.

Отмечается, что он основан на принципе модульной системы и может включать в себя такие зоны как туалеты, кафе, смотровые и детские площадки, места для пикника. Всего на трассе от аэропорта Минеральные Воды до курортов Архыз и Домбай будет установлено восемь таких точек.

Как заявила руководитель отдела индустрии туризма министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тамара Соловьева, в год на развитие придорожного сервиса республика выделяет по 500 тысяч рублей на одного предпринимателя. В этом году планируется поддержать 21 инициативу.

Ранее в октябре сообщалось, что спрос на экотуризм в Смоленской области увеличился в четыре раза. Отмечалось, что благодаря интересу туристов в регионе развивают соответствующую инфраструктуру и привлекают инвесторов.