Северному Кавказу спрогнозировали повышенный турпоток

Зарина Догузова: в 2021 году турпоток на Северный Кавказ превысит доковидный уровень

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявла, что в 2021 году туристический поток на Северный Кавказ превысит уровень доковидных показателй 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно прогнозам ведомства, количество приезжающих в регион путешественников увеличится на 20 процентов.

«Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями Юга России», — отметила Догузова и добавила, что сейчас регион становится полноценным круглогодичным направлением.

Так, за первые восемь месяцев 2021 года Северный Кавказ посетили около одного миллиона туристов, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Наиболее востребованными форматами отпуска стали природный и активный туризм, экскурсионный и этнокультурный туризм, санаторный отдых, а также поездки выходного дня.

Ранее в сентябре Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства и Международный центр Креативного Гостеприимства при поддержке Фонда РК-Инвестиции перечислил российские регионы, наболее привлекталеьные для инвестиций в туризм. Так, эксперты отметили потенциал Краснодарского края, Татарстана, Крыма и Камчатки.