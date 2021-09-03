Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос на 20 процентов

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече с заместителем председателя Совета Безопасности России, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым заявил, что турпоток в регион за год вырос на 20 процентов. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

По словам Темрезова, такая тенденция обусловлена в том числе ростом популярности курорта «Архыз». «Вы лично давали старт развитию курорта "Архыз", и это на самом деле сегодня очень популярное место отдыха. География тех, кто приезжает в нашу республику, расширяется — могу смело заявить, что от Камчатки до Калининграда люди приезжают», — обратился он к Медведеву.

Темрезов также сказал, что курорт «Архыз» помогает развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, преображаются населенные пункты, которые находятся в туристической зоне.

Отмечается, что в прошлом году в регионе побывали 1,5 миллиона туристов. За первое полугодие текущего года на курорты Карачаево-Черкесии приехали около миллиона человек. Это на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.