В заповеднике Карачаево-Черкесии увеличат численность зубров

В Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии численность зубров увеличат до 55 особей. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Ожидается, что рост популяции произойдет за два года. Для этого на территории заповедника соорудили специальный отловный вольер, благодаря которому получится обезопасить ближайшие населенные пункты от самцов-одиночек. Они могут пугать местных жителей и становиться причиной ДТП, поэтому таких животных будут отлавливать и направлять в другие заповедники.

«Они будут выходить за пределы охраняемой территории, а каждый зубр в России на счету. Есть практика, когда разные группировки зубров в разных районах обмениваются животными во избежание инбридинга», — пояснил заместитель директора заповедника по научной работе Джамал Текеев.

По его словам, проект строительства вольера площадью 2,5 тысячи квадратных метра реализуется при финансовой поддержке WWF России. Он позволит увеличить численность зубров, а также избежать конфликтных ситуаций между животными и проживающими вблизи заповедника людьми. Кроме того, вольер даст возможность своевременно оказывать зубрам ветеринарную помощь.