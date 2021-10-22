Школьница из Алтайского края победила на чемпионате Европы по шахматам

Школьница из Алтайского края Виктория Л. стала победительницей чемпионата Европы по классическим шахматам среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает издание «Алтайский спорт».

Виктория — ведущая шахматистка Алтайского края и мастер ФИДЕ. сейчас она учится в 11 классе. Она набрала семь очков из девяти, как и представительница Азербайджана Малак Исмаил, но по дополнительным показателям оказалась выше. Девушки сыграли между собой вничью в восьмом туре.

Благодаря победе Виктория получит приглашение в сборную России для участия в мировой шахматной Олимпиаде и в первенстве мира, которое должно состояться в ноябре. Формат мероприятия пока непонятен. Чемпионат Европы проходит в гибридном формате из-за пандемии — шахматные партии проводились через интернет, но в специально оборудованном зале и под контролем судей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии шестилетний мальчик установил спортивный рекорд, 320 раз выполнив упражнение подъем-переворот на турнике за 1 час 27 минут. Спортсмен завершил упражнение, только когда стер мозоль на руках. На тренировках он мог сделать его 200 раз.