Сахалинский спортсмен установил международный рекорд по перекатыванию покрышки

Сахалинский спортсмен Михаил Савинов установил международный рекорд по перекатыванию покрышки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

За 29 минут 30 секунд мужчина 70 раз перевернул снаряд весом 205 килограммов. «Савинов установил международный рекорд по кантованию покрышки. Таким образом, островитянин побил и свой предыдущий результат, который вошел в Книгу рекордов России», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в середине октября сахалинец уже попадал в Книгу рекордов России. Тогда за 14 минут 57 секунд он перевернул аналогичную покрышку 50 раз. В следующем году он планирует сделать 100 переворотов за 25-30 минут.

Спортсмен рассказал, что сам он весит 60 килограммов. По словам Савинова, он никогда не пропускает тренировки, однако последний рекорд дался ему с трудом из-за недавней травмы. Он вспомнил, что однажды просто перевернул большую покрышку, а затем мужчине стало интересно, сколько раз он сможет повторить это действие.