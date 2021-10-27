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В Приморье приготовили рекордное количество шашлыка

В Приморье повара приготовили 297 килограммов шашлыка по-американски
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Фото: пресс-служба «РусАгро»

В Приморье на центральной площади Михайловки приготовили 270 килограммов шашлыка по-американски – барбекю. Об этом сообщает «Тихоокеанская Россия».

Организатором выступила компания «Русагро», она пригласила на мероприятие 20 поваров из ресторанов Владивостока. Отмечается, что несмотря на холодный ветер и едкий дым, зрители не расходились.

Официальный представитель Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов, зафиксировал мировой рекорд на отметке 297 килограммов.

В октябре в Кабардино-Балкарии прошел первый «Праздник хычина», посвященный легендарному национальному блюду — лепешке с картошкой и сыром. Помимо приготовления хычинов, гости фестиваля готовили шашлык, жалбаур, варили шурпу и показывали старинные предметы быта балкарцев и традиционные валяные ковры кийизы.

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