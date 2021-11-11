Самый маленький велосипед из музея Нижнекамска попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экспонат из музея «Велики» получил звание самого маленького велосипеда в мире

Один из предметов музея Нижнекамска «Велики» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ» со ссылкой на директора учреждения Раиса Шаехова.

Речь идет об экспонате, получившем звание самого маленького велосипеда в мире, на котором может проехать взрослый человек. Отмечается, что длина транспорта составляет 8,4 сантиметра, ширина между краями педалей равна 16,5 сантиметра, а высота —16,1 сантиметра.

Известно, что создателем велосипеда является пятикратный победитель чемпионатов по суточным гонкам на веломобилях Сергей Дашевский из Краснодара. Средство передвижения попало в музей «Велики» в 2020 году, его стоимость составила более 100 тысяч рублей.

«На тот момент велосипед был самым маленьким в России, изобретатель подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Ее очень долго рассматривали, и наконец-то пришел ответ, что его признали самым маленьким велосипедом в мире», — пояснил один из сотрудников культурного учреждения.

Оригинал сертификата, подтверждающего наличие записи о велосипеде в Книге рекордов Гиннесса, доставят в Нижнекамск из штаб-квартиры в Лондоне ближе к Новому году.

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