Россиянка осталась без зуба после дня рождения и прославилась в сети

Блогерша и предприниматель Майя Дворникова осталась без зуба после дня рождения и прославилась в сети. Свою новую внешность она показала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом maya_miaia предстала в размещенном видео в коричневых штанах и кожаном укороченном тренче, стоя спиной к камере. Затем россиянка повернулась и продемонстрировала отсутствие переднего зуба после празднования 37-летия. «Чем закончился мой день рождения. Открываю сезон кринжа», — иронично подписала она.

Ролик стал вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров. Зрителей насмешила ситуация, с которой столкнулась Дворникова. «Признак, что тусовка прошла весело», «Тосты, наверное, аж от зубов отскакивали», «Зуб даю, прошло великолепно», «У вас один пропущенный», — написали они.

Ранее, в мае, Баста потерял зуб на концерте. Российский рэпер Василий Вакуленко признался, что однажды выступал перед публикой и задел микрофоном временный резец.