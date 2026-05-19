17:59, 19 мая 2026Спорт

Губерниев назвал двух союзников российских лыж и биатлона

Андрей Стрельцов

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал двух союзников российских лыж и биатлона. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как известно, у российских лыж и биатлона два союзника — Дима и Губерниев. На том я стою», — заявил комментатор. Он отметил, что собирается включиться в работу новой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

«Дмитрий Свищев мне предлагал войти в правление. В любом случае моя вовлеченность в федерацию будет стопроцентной. Вне зависимости от того, буду я там работать или нет», — добавил Губерниев.

18 мая стало известно, что Дмитрий Свищев возглавил Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Организация была образована путем объединения Федерации лыжных гонок (ФЛГР) с Федерацией фристайла (ФФР), Федерацией сноуборда (ФСР), Российской федерации горнолыжного спорта и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья страны. Губерниев незадолго до этого конфликтовал с главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

