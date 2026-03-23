У Ассоциации лыжных видов спорта России появился новый руководитель

Дмитрий Свищев избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта страны.

Выборы состоялись на общем собрании членов организации. Свищев сменил на посту председателя главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«У Дмитрия Свищева большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной думе», — заявил министр спорта России и глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году. В настоящий момент в Ассоциацию лыжных видов спорта России входят ФЛГР, Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта и Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.