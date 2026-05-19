15:43, 19 мая 2026Мир

Во Франции вспомнили печальный исторический опыт перевооружения Германии

Филиппо: Перевооружение Германии всегда заканчивается плохо для мира
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что перевооружение Германии представляет для Франции и всего мира большую угрозу. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Когда Германия перевооружается, это всегда заканчивается (очень) плохо для Франции и всего мира!» — сказано в публикации.

По словам Филиппо, подобные процессы несут куда большую опасность для региона, чем «мнимая российская угроза».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на крупную программу перевооружения армии.

