08:36, 3 мая 2026Мир

Глава Минобороны ФРГ «потерял» более сотни миллиардов евро

BZ: Глава Минобороны Германии Писториус «потерял» 111 миллиардов евро
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на крупную программу перевооружения армии. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Программа, которую канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «сменой эпохи», за четыре года включила около 47 тысяч контрактов — в среднем это примерно 30 новых соглашений в день.

Однако ни парламент, ни общество так и не получили четкого понимания, какая часть заказанной техники действительно поступила в войска и готова к использованию. «Перевооружение Германии превращается в финансовую черную дыру», — говорится в материале.

Ранее Писториус задался целью создать в Германии самую сильную регулярную армию Европы. По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, однако, отметил Писториус, немецкие офицеры настаивают на больших цифрах.

