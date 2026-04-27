Российский боец СВО в одиночку спас из-под обстрела двух командиров

ТАСС: Боец СВО в одиночку спас из-под обстрела двух командиров

Оператор беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета в одиночку спас из-под обстрела двух командиров в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю передает ТАСС.

По словам бойца, позиция российских связистов в Херсонской области попала под обстрел беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали командир роты связи и командир взвода связи. С ними были еще два человека личного состава.

«Я взял на себя ответственность и побежал к ним на позицию. У одного была пробита рука, медицинскую помощь оказал, вытащил их оттуда на свою точку», — вспомнил Суета, добавив, что военнослужащих удалось успешно эвакуировать.

Ранее сообщалось, что боец «Ахмата» с позывным Адам бросился на дрона-ждуна и ценой жизни спас сослуживцев на СВО. Он получил ранение в голову.