Боец «Ахмата» бросился на дрона-ждуна и ценой жизни спас сослуживцев на СВО

RT: Боец «Ахмата» ценой жизни спас сослуживцев на СВО от дрона-ждуна

Боец «Ахмата» с позывным Адам ценой жизни спас сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине от дрона-ждуна. Его историю в беседе с RT рассказал военнослужащий Бэха.

По словам собеседника канала, группа штурмовиков передвигалась между лесополосами. На одной из развилок их поджидал дрон-ждун противника.

«Мы не успели зайти в следующую лесополосу, как за нами этот ждун. Адам сказал нам: "Бегите", а сам хотел сбить его рукой. Но у него там не получилось», — вспомнил Бэха.

Пытавшегося спасти сослуживцев бойца с позывным Адам ранило в голову. «Он спас нам жизнь, но сам не выжил. Я его поступок никогда не забуду. Он навсегда останется в моем сердце как герой», — заключил Бэха.

Ранее сообщалось, что четверо бойцов «Ахмата» пережили взрыв гранаты в подвале, не получив ни одного серьезного ранения.