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21:45, 3 сентября 2024Бывший СССР

Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина подала в отставку

Фото: Unsplash

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Стефанчук уточнил, что в Верховную Раду Украины поступило заявление от Стефанишиной об отставке. «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — добавил он.

Позже вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук также подала заявление об отставке.

3 сентября сообщалось, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу нескольких министров. Такое решение принял министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Также стало известно об уходе замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурмы.

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