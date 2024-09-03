Три украинских министра подали в отставку

Нардеп Железняк: в Раду поступили заявления об отставке нескольких министров

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу нескольких министров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, заявления подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и

председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Отмечается, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний Рады.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Раде депутаты заблокировали трибуну. Как рассказал парламентарий, в Раде проходило рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете мобилизации ограниченно годных украинцев в возрасте до 25 лет. По словам Гончаренко, после перерыва было принято решение сократить срок внесения правок в закон для второго чтения до одной недели.