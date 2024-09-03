На Украине депутаты заблокировали трибуну Рады из-за закона о мобилизации до 25 лет

Железняк: в Раде заблокировали трибуну из-за закона о мобилизации до 25 лет

В Верховной Раде Украины депутаты заблокировали трибуну. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в Раде проходило рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете мобилизации ограниченно годных украинцев в возрасте до 25 лет. Однако члены партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступили против принятия документа.

В связи с этим депутаты, выступающие за запрет мобилизации ограниченно годных граждан до 25 лет, начали блокировать трибуну. По словам Гончаренко, после перерыва было принято решение сократить срок внесения правок в закон для второго чтения до одной недели. Далее их рассмотрит комитет по нацбезопасности Рады для вынесения документа на голосование.

Ранее сообщалось, что Зеленский должен будет рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине. В настоящее время в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют граждан с 25 до 60 лет. Петиция предусматривает понижение верхней планки до 50 лет.

