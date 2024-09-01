Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине

Петицию о снижении мобилизационного возраста до 50 лет рассмотрит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Петиция, призывающая снизить верхнюю планку мобилизационного возраста до 50 лет, набрала более 25 тысяч голосов. Документ, размещенный на сайте президента Украины, будет обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Размещенная под идентификатором №22/229766-еп петиция призывает президента Украины снизить мобилизационный возраст с целью улучшения экономического положения в стране. В настоящий момент на Украине могут мобилизовать граждан в возрасте с 25 до 60 лет.

В апреле на Украине появилась петиция о неконституционности закона о мобилизации. В ней говорится, что украинцы стали заложниками закона, который написан безответственно и непрофессионально.

В конце июня член комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде не рассматривают снижение возраста мобилизации.