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22:09, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине появилась петиция против закона о мобилизации

На Украине появилась петиция о неконституционности закона о мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Global Look Press

На Украине зарегистрировали петицию о неконституционности закона о мобилизации. Она появилась на сайте президента страны.

Автор документа считает, что закон о мобилизации на Украине нарушает права человека и основной закон страны. Он отметил, что простые украинцы стали заложниками закона, который написан безответственно и непрофессионально.

«При этом военные и представители силовых структур Украины, которые могли бы участвовать в ротациях боевых подразделений, скрываются или иными способами избегают защиты страны», — подчеркивается в петиции. Чтобы ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что новый закон, предполагающий ужесточение мобилизации на Украине, является противоправным.

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      Марина Совина
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