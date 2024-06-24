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18:03, 24 июня 2024Бывший СССР

В Верховной Раде ответили на вопрос о снижении возраста мобилизации

Депутат Вениславский: в Раде не рассматривают снижение возраста мобилизации

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В настоящий момент в Верховной Раде не рассматривается снижение верхней планки возраста мобилизации с 60 до 50 лет. Об этом член комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в его комитете не обсуждают и снижение нижней планки мобилизационного возраста с 25 до 20 лет.

Ранее о необходимости снижения возраста мобилизации на Украине заявлял депутат Верховной Рады Роман Лозинский. Он выразил уверенность, что снижение планки с 27 до 25 лет было не последним, подчеркнув, что дальнейшие шаги в этом направлении являются необходимой мерой для продолжения боевых действий.

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      Алевтина Запольская
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