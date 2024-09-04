Сырский отстранил начштаба ВСУ, заподозренного в госизмене. Почему военного уже второй раз обвиняют в связях с Россией?

Сырский отстранил начштаба ВСУ Гладкого, заподозренного в госизмене и связи с РФ

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем (СБС) Романа Гладкого, которого ранее заподозрили в госизмене.

Отмечается, что по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности главком принял решение о проведении органами Службы безопасности Украины (СБУ) дополнительной проверки в отношении капитана первого ранга.

На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей Генштаб ВСУ

Ранее стало известно, что Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросит СБУ проверить Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Об этом сообщила член комитета Соломия Бобровская. «У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для подписавших назначение. Никакого ответа ни на один вопрос мы не получили», — пояснила депутат.

Украинский ресурс DeepState обвинил Гладкого в шпионаже в пользу России

Украинский аналитический ресурс DeepState в конце августа обвинил Романа Гладкого в шпионаже в пользу России, государственной измене и коррупции.

По словам аналитиков, жена Гладкого обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях. Подчеркивается, что решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вопреки мнению командующего СБС Вадима Сухаревского.

По нашей информации он вообще против этого назначения, поэтому сейчас внутри несколько нарушена работа, что создает определенные препятствия DeepState

При назначении на должность СБУ не имела претензий к начштаба

Народный депутат Роман Костенко отметил, что при назначении начштаба на должность СБУ не нашла к нему претензий, он успешно прошел скрининг.

Главнокомандующий сообщил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба Командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было Роман Костенко депутат Верховной Рады

Он добавил, что при этом командование решило провести в отношении скандального начштаба дополнительную проверку.

Назначение раскритиковала депутат Безуглая

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала назначение Гладкого на должность начштаба командования СБС ВСУ. Она напомнила о российском гражданстве его супруги и репутации военного.

Подтверждаю назначение. Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает самые высокие должности. Выходец из Крыма, капитан Военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! Марьяна Безуглая депутат Верховной рады

Парламентарий возмутилась очередным решением Сырского, подчеркнув, что кризис и хаос в рядах ВСУ в Донбассе стал следствием кумовства, ручного контроля и вмешательства вплоть до уровня взвода со стороны главкома.

До этого Безуглая заявила, что Сырский намеренно расшатывает ситуацию на передовой. По словам нардепа, она получила многочисленные обращения от украинских военных.

В 2018 году Гладкого отстранили от должности начштаба ВМС Украины из-за гражданства жены

Гладкий с июля 2016-го по апрель 2018 года занимал должность начальника штаба, первого заместителя командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

Капитана первого ранга отстранили от должности из-за российского гражданства жены. Такое решение принял тогдашний министр обороны страны Степан Полторак. Отмечалось, что Гладкий отстранен на время служебного расследования. Спецслужбы планировали проверить как финансово-экономические нарушения, так и данные о российском паспорте его супруги Елены. Обязанности капитана возложили на его первого заместителя контр-адмирала Дмитрия Тарана.

Как сообщал «Укринформ», Елена два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь военного «участвовала в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России».

Пресс-служба ВМС тогда заявила, что отстранение Гладкого связано с «выявленными недостатками в служебной деятельности по результатам проверки Минобороны Украины одной из воинских частей».

