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20:00, 30 августа 2024Бывший СССР

В Раде обвинили Сырского в намеренном расшатывании фронта

Нардеп Безуглая: главком ВСУ Сырский специально расшатывает фронт
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский намеренно расшатывает ситуацию на передовой. Такое мнение выразила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

По словам нардепа, она получила многочисленные обращения от украинских военных. Как рассказала Безуглая, бойцы ВСУ в отчаянии из-за решения главкома армии Украины забрать из Угледара 72-ю бригаду, которая находилась на позициях в данном городе на протяжении двух лет.

«Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он [Сырский] специально расшатывает фронт», — написала парламентарий.

Ранее Безуглая раскритиковала Сырского из-за ситуации на покровском направлении. По ее словам, населенный пункт Новогродовка на данном участке фронта был сдан без боя.

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      Екатерина Грищенко
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