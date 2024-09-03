Главу штаба ВСУ проверят на связи с Россией

Бобровская: главу штаба ВСУ Гладкого проверят на связи с России

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросит Службу безопасности Украины (СБУ) проверить главу штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на члена комитета Соломию Бобровскую в Telegram-канале.

Причиной проверки стали слухи о российском паспорте у жены Гладкого и о выступлениях его дочери на спортивных соревнованиях под российским флагом.

«У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для подписавших назначение (Гладкого — Примечание «Ленты.ру»). Никакого ответа ни на один вопрос мы не получили», — пояснила Бобровская.

Ранее украинский аналитический проект Deep State обвинил Романа Гладкого в измене. По информации журналистов, жена военного обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях.

Позже народный депутат Украины Роман Костенко сообщил, что СБУ при назначении Гладкого на должность не нашла к нему претензий. При этом командование решило провести в отношении скандального начштаба дополнительную проверку.