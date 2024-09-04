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09:30, 4 сентября 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «сучья обнажаются»

Захарова оценила отставку главы МИД Украины Кулебы словами «сучья обнажаются»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает ТАСС.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слухи о возможности скорой отставки главы украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября. Как сообщил спикер Верховной Рады Украины, его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

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      Александр Курбатов
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