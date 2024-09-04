Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «сучья обнажаются»

Захарова оценила отставку главы МИД Украины Кулебы словами «сучья обнажаются»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает ТАСС.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слухи о возможности скорой отставки главы украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября. Как сообщил спикер Верховной Рады Украины, его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.