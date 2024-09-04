Песков оценил возможность переговоров с Украиной в случае отставки Кулебы

Песков: отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров с Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отметив, что это никак не повлияет на перспективы переговоров с Киевом. Об этом он рассказал журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — заявил Песков.

Ранее источники в команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что Кулебу планируют уволить. Место дипломата может занять его первый заместитель Андрей Сибига. Журналисты заявили, что готовятся и другие увольнения, но среди них не будет премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого хотят оставить в должности.