На Украине узнали про планы уволить главу МИД Кулебу и оставить премьера Шмыгаля

«Украинская правда»: главу МИД Кулебу могут уволить, а премьера Шмыгаля оставить

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют уволить, рассказали «Украинской правде» источники в команде президента страны Владимира Зеленского.

Место дипломата может занять его первый заместитель Андрей Сибига. Собеседники газеты заявили, что готовятся и другие увольнения, но среди них не будет премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого хотят оставить в должности.

Ранее «Украинская правда» сообщала об усталости президента Украины от Шмыгаля. Как отмечал источник, глава государства перестал слушать премьера на совещаниях. Зеленский желает получать креативные предложения, а Шмыгаль не способен полностью измениться.

31 августа глава фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пообещал «большую перезагрузку» кабинета министров страны.