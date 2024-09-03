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19:54, 3 сентября 2024Бывший СССР

Глава фракции Зеленского пообещал «большую перезагрузку» правительства Украины

Арахамия: кабинет министров Украины ждет большая перезагрузка

Фото: Ukrainian Presidential Press / Globallookpress.com

Глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пообещал «большую перезагрузку» кабинета министров страны. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50 процентов штатной численности кабинета министров изменится», — написал парламентарий.

По его словам, украинское правительство ждут увольнения и назначения в ближайшие два дня.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в своем Telegram-канале о конфликте Зеленского и Арахамии, заявив, что фракция решила шантажировать президента Украины.

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      Валентин Карант
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