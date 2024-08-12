Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

Гончаренко: партия «Слуга народа» решила шантажировать Зеленского

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в своем Telegram-канале о конфликте Владимира Зеленского и главы партии «Слуга народа» Давида Арахамия, заявив, что фракция решила устроить президенту Украины шантаж.

По его словам, Рада не проводила заседания уже три недели, поскольку Арахамия пытается отсрочить отставку премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, решение об увольнении которого, как передает Гончаренко, Зеленский принял еще в июле.

Подобные действия глава фракции совершает, как считает депутат, из-за его добрых отношений со Шмыгалем, который, помимо прочего, якобы позиционирует себя как независимый от главы Офиса президента Андрея Ермака центр принятия решений.

«Зеленский столкнулся с непривычной для себя ситуацией, когда решение он принял, а реализовать его не может. Потому что депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Пошли в самовольное оставление части», — пишет Гончаренко.

Ранее о заморозке работы парламента из-за отсрочки отставки Шмыгаля сообщало издание «Страна.ua». Источник издания сообщил, что по графику заседание парламента должно пройти с 19 по 25 августа, но этот график никем не согласован. При этом длительные задержки в работе Верховной Рады могут негативно сказаться на репутации Зеленского.