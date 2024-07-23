На Украине связали перерыв в работе Рады с инициативой увольнения премьера

«Страна.ua»: перерыв в работе Рады связан с инициативой увольнения Шмыгаля

Блокирование трибуны Верховной Рады депутатами и обсуждение отмены заседаний украинского парламента почти на месяц связаны с дискуссией относительно судьбы премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Раде.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Верховной Раде есть люди, которые хотят убрать Шмыгаля с поста премьер-министра. Против этого выступает руководство партии «Слуга народа», поэтому было решено перенести заседание парламента на август, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля и других министров.

Источник «Страны.ua» сообщил, что по графику заседание парламента должно пройти с 19 по 25 августа, но этот график никем не согласован. При этом длительные задержки в работе Верховной Рады могут негативно сказаться на репутации президента Украины Владимира Зеленского.

«Поэтому на Банковой могут в любой момент сказать фракции «Слуга народа», чтобы все переиграли и вновь собрались на заседание», — заключил источник издания.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Верховная Рада IX созыва, которая работает с 29 августа 2019 года, перестанет быть легитимной через пять лет, 28 августа 2024 года. По его словам, продлить полномочия парламента можно с помощью объявления выборов.