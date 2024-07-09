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13:46, 9 июля 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в легитимности Рады

Депутат Рады Дубинский усомнился в ее легитимности после 28 августа

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Верховная Рада IX созыва, которая работает с 29 августа 2019 года, перестанет быть легитимной через пять лет, 28 августа этого года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Исходя из цепной реакции кризиса легитимности, полномочия Рады истекут 28 августа. Продлить их можно, только продлевая военное положение, но указ об этом должен вносить в Раду президент», — говорится в публикации.

По его словам, продлить полномочия парламента можно с помощью объявления выборов, которые должны пройти в 60-тидневный срок. Депутат Рады предположил, что украинские выборы пройдут в декабре, после американских.

28 июня Дубинский обратился в Верховный суд с требованием провести в стране выборы президента. По его словам, власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.

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      Кристина Есикова
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