Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 28 июня 2024Бывший СССР

Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

Нардеп Дубинский потребовал в суде провести на Украине выборы президента
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины и потребовал провести в стране выборы президента. Об этом народный депутат сообщил в Telegram.

«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента», — говорится в публикации.

Нардеп пояснил, что пошел в суд, поскольку власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы. По его словам, статья 103 Конституции Украины не предусматривает автоматического продления каденции главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

      Россиян призвали чаще принимать контрастный душ

      Женщина попала под суд за вождение чемодана на колесиках без водительских прав

      Звезда «Мстителей» снялся топлес после перелома 38 костей

      Курс доллара на ближайшие дни предсказали

      Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

      Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

      Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      В Польше заявили о неготовности Европы к войне с Россией

      Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше