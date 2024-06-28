Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

Нардеп Дубинский потребовал в суде провести на Украине выборы президента

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины и потребовал провести в стране выборы президента. Об этом народный депутат сообщил в Telegram.

«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента», — говорится в публикации.

Нардеп пояснил, что пошел в суд, поскольку власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы. По его словам, статья 103 Конституции Украины не предусматривает автоматического продления каденции главы государства.