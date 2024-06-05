Путин прокомментировал отказ Зеленского проводить выборы на Украине

Путин заявил, что к Зеленскому есть вопросы из-за отсутствия выборов на Украине

Решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы, заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103-я статья Конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — сказал он.

14 мая в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ. Он также добавил, что американская сторона работает с украинским правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить инфраструктуру по проведению выборов.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. Новые выборы в стране не проводятся из-за военного положения.