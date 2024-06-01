Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 1 июня 2024Мир

В Госдепе США заявили о признании Зеленского президентом Украины

Госдеп: США продолжают признавать Зеленского легитимным президентом Украины
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США продолжают признавать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, несмотря на истечение срока его полномочий. Об этом сообщили в Государственном департаменте США в ответ на запрос РИА Новости.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя [госдепа США Мэттью] Миллера от 25 марта», — ответили во внешнеполитическом ведомстве на вопрос о статусе Зеленского. В сообщении также был приведен текст представителя Госдепа, где он заявил о невозможности для Украины провести сейчас выборы президента.

14 мая в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ. Он также добавил, что американская сторона работает с украинским правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить инфраструктуру по проведению выборов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      17-летняя российская теннисистка вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

      В небе над Белгородской областью сбили «Нептун» и два беспилотника

      «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в РПЛ

      В Госдепе США заявили о признании Зеленского президентом Украины

      Врач предупредил о последствиях неправильного занятия сексом

      В Кропивницком прогремел взрыв

      В США назвали безумием войну с Россией из-за Украины

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ

      Политолог высказался о применении пятой статьи НАТО из-за кибератак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше