В Госдепе США заявили о признании Зеленского президентом Украины

Госдеп: США продолжают признавать Зеленского легитимным президентом Украины

США продолжают признавать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, несмотря на истечение срока его полномочий. Об этом сообщили в Государственном департаменте США в ответ на запрос РИА Новости.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя [госдепа США Мэттью] Миллера от 25 марта», — ответили во внешнеполитическом ведомстве на вопрос о статусе Зеленского. В сообщении также был приведен текст представителя Госдепа, где он заявил о невозможности для Украины провести сейчас выборы президента.

14 мая в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ. Он также добавил, что американская сторона работает с украинским правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить инфраструктуру по проведению выборов.