Госсекретарь США назвал условия новых выборов на Украине

Госсекретарь США Блинкен: сроки выборов на Украине зависят от воли ее народа

Новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ. Необходимые условия назвал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе выступления в Киеве, транслируемого на YouTube-канале Государственного департамента.

«Поэтому мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, включая перемещенных лиц (...) смогут воспользоваться правом голоса», — рассказал политик.

Ранее в ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что США намерены воспользоваться полномочиями, переданными Конгрессом, чтобы конфисковать активы России. Он также добавил, что Соединенные Штаты намерены вместо со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием средств Москвы и их передаче Киеву.

30 ноября 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента. В связи с этим планируемые на 31 марта этого года выборы президента не состоялись.