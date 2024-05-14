Госсекретарь США заявил о планах конфисковать активы России

Госсекретарь Блинкен: США намерены конфисковать активы России

США намерены воспользоваться полномочиями, переданными Конгрессом, чтобы конфисковать активы России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе выступления в Киеве, транслируемом на Youtube-канале Государственного департамента.

«Наш конгресс дал нам полномочия захватить российские активы в США. Мы намерены их использовать», — рассказал Блинкен.

Политик также добавил, что Соединенные Штаты намерены вместо со странами «Большой семерки» (G7) совместно работать над изъятием активов и их передаче Киеву.

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев. Отмечается, что своим визитом госсекретарь намерен выразить солидарность Вашингтона с Украиной. В ходе поездки он надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент».