Стало известно об усталости Зеленского от Шмыгаля

В окружении Зеленского заявили об усталости президента от премьера Шмыгаля

В окружении Владимира Зеленского заявили об усталости президента Украины от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По словам собеседника издания, Зеленский перестал слушать премьер-министра на совещаниях. «Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — рассказал он.

Отмечается, что заменить Шмыгаля на посту премьера может первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко. Также на эту должность рассматривают экс-главу Минрегиона бывшего председателя правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева, однако насчет его назначения «есть сомнения».