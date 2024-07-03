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13:45, 3 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об усталости Зеленского от Шмыгаля

В окружении Зеленского заявили об усталости президента от премьера Шмыгаля
Владимир Зеленский и Денис Шмгаль

Владимир Зеленский и Денис Шмгаль. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

В окружении Владимира Зеленского заявили об усталости президента Украины от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По словам собеседника издания, Зеленский перестал слушать премьер-министра на совещаниях. «Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — рассказал он.

Отмечается, что заменить Шмыгаля на посту премьера может первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко. Также на эту должность рассматривают экс-главу Минрегиона бывшего председателя правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева, однако насчет его назначения «есть сомнения».

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      Алевтина Запольская
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