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10:42, 30 июня 2024Бывший СССР

В Раде анонсировали скорые перестановки в правительстве Украины

Спикер Рады Стефанчук анонсировал перестановки в правительстве Украины

Фото: РИА Новости

Кабинет министров Украины в скором времени ожидают кадровые перестановки. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Стефанчук заявил, что украинский парламент однозначно рассмотрит изменения в составе украинского правительства. Он анонсировал обсуждение скорых кадровых перестановок в ходе одного из ближайших заседаний Рады.

«Наша задача — заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать», — подчеркнул политик. Он добавил, что чиновники должны профессионально разбираться в своих сферах ответственности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в контролируемый Киевом Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике и анонсировал отставки украинских чиновников. Он добавил, что некоторые профильные чиновники не были в прифронтовых районах по полгода.

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      Юрий Леонов
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