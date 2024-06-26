Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

Зеленский приехал в Покровск в ДНР и анонсировал отставки чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР) и анонсировал отставки чиновников. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский прибыл в Покровск вместе с новым командующим Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андреем Гнатовым. Политик отметил, что ситуация на покровском направлении требует немедленных решений.

«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше», — заявил украинский президент. Он пообещал сделать о них соответствующие выводы.

Ранее Зеленский уволил предыдущего командующего ОС ВСУ Юрия Содоля. Содоль занимал должность командующего ОС ВСУ менее полугода, с февраля 2024 года.