Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Генерал-лейтенанта на посту заменит бригадный генерал Андрей Гнатов. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал.

Содоль занимал должность командующего ОС ВСУ меньше чем полгода, с февраля 2024-го.

Содоля обвинили в прорыве российских войск на Торецк

Ранее на Содоля ополчилась депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. По ее словам, из-за его руководства ВСУ в районе Торецка лишились позиций, которые занимали с 2014 года. Парламентарий указала, что фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения сразу же понесли серьезные потери. В результате военачальник допустил прорыв подразделений Российской армии к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», — отметила законотворец. Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

Позднее Безуглая выяснила, что в момент оставления украинскими войсками позиций под Торецком Содоль не занимался своими обязанностями.

По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе Марьяна Безуглая депутат Верховной рады

Депутат заявила, что намерена направить соответствующий запрос относительно его командировок. Также она опубликовала фотографию Содоля в ресторане. На снимке он держит рюмку и улыбается.

Кроме того, профессиональные качества Соболя под сомнение поставил «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России). Украинские националисты заявили, что тому были безразличны жизни солдат еще со времен командования морской пехотой, и «ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова».

Гнатова заочно осудили в России

Андрей Гнатов ранее командовал оперативной группировкой войск «Приморье» ВСУ. Известно, что в 2019 году он отдавал приказы об обстрелах южных населенных пунктов Донецкой народной республики, тогда осколочные ранения получили несколько гражданских лиц из числа местных жителей. За это Верховный суд ДНР заочно приговорил военачальника к 28 годам колонии строгого режима.

Также выяснилось, что Гнатов в феврале 2024 года рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после отставки главкома Валерия Залужного. До этого он участвовал в заседаниях военного кабинета в «специальном формате» под председательством Зеленского.